إيران تسحب سفينتها “بهشاد” من البحر الأحمر لهذا السبب

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سحبت إيران سفينتها الاستخبارية “بهشاد” من البحر الأحمر مع تزايد الغضب الدولي جراء هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية والملاحة الدولية.

وقال متتبعو حركةِ السفن، إنَّهم لاحظوا تحركَ السفينة الاستخبارية الإيرانية “بهشاد” من البحر الأحمر، باتجاه ميناء بندر عباس الإيراني.

وبحسب المصادرِ، فإنَّ السفينةَ الإيرانية التي ظلت في البحر الأحمر لثلاث سنوات، عادت بالأمس باتجاه ميناءِ بندر عباس في ظل التوترات القائمةِ في البجر الأحمر على خلفية الهجماتِ الإرهابية الحوثية المدفوعة من قبل طهران.

وارسلت إيرانُ عام 2021 السفينةَ بهشاد إلى البحر الأحمر لتحلَ بديلاً عن السفينة “سافيز” في مهمةٍ استخبارية لها صلةٌ بدعم الحوثيين معلوماتيا.

والسفينةُ “بهشاد” مسؤولةُ على تزويدِ مليشيا الحوثي بالمعلوماتِ ومواقعِ السفن التي تعرضت للهجماتِ الإرهابية خلال الفترة الماضية في البحر الأحمر.