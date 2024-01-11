عاجل... وول ستريت جورنال تتحدث عن ضربات أمريكية على الحوثيين في محافظتين وبريطانيا قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم الخميس بأن الشرق الأوسط يستعد لضربات أمريكية على مليشيات الحوثي.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر: دبلوماسيون غربيون أوردوا أن الأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين.

واوضحت الصحيفة بأن "دبلوماسيون غربيون أبلغوا مسؤولين في مجال الشحن البحري أن الأهداف ستكون حول الحديدة وحجة.

هذا فيما افادت صحيفة التايمز البريطانية مساء اليوم الخميس بأن " الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أمريكية لشن ضربات ضد الحوثيين.

وتابعت الصحيفة بالقول :من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين.. مشيرةً إلى ان الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا.