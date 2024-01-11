إيران تسحب سفينتها “بهشاد” من البحر الأحمر لهذا السبب عاجل... وول ستريت جورنال تتحدث عن ضربات أمريكية على الحوثيين في محافظتين وبريطانيا قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة عاجل ..اعلان امريكي عن هجوم جديد للحوثيين والكشف عن ضربات أمريكية وشيكة في هاتين المحافظتين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن منظمة انقذوا الأطفال تصفع بيان للخارجية الامريكية بتبرئة إسرائيل من الإبادة الجماعية بغزة وتؤكد مقتل 10 الف طفل فلسطيني إيران تؤكد احتجاز ناقلة نفط في بحر العرب.. وتكشف السبب حذّر من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر.. وزير الداخلية يتحدث عن معركة تحرير الحديدة واستعادة أمنها البحري قطر ترد بقوة على تسريبات تل أبيب.. وحقيقة عرض قطري مشروط لوقف الحرب في غزة مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن مفارقات مثيرة للسخرية تخللت احتفالية الحوثيين التكريمية لمنتخب الناشئين
قالت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم الخميس بأن الشرق الأوسط يستعد لضربات أمريكية على مليشيات الحوثي.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر: دبلوماسيون غربيون أوردوا أن الأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين.
واوضحت الصحيفة بأن "دبلوماسيون غربيون أبلغوا مسؤولين في مجال الشحن البحري أن الأهداف ستكون حول الحديدة وحجة.
هذا فيما افادت صحيفة التايمز البريطانية مساء اليوم الخميس بأن " الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أمريكية لشن ضربات ضد الحوثيين.
وتابعت الصحيفة بالقول :من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين.. مشيرةً إلى ان الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا.