إيران تسحب سفينتها “بهشاد” من البحر الأحمر لهذا السبب عاجل... وول ستريت جورنال تتحدث عن ضربات أمريكية على الحوثيين في محافظتين وبريطانيا قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة عاجل ..اعلان امريكي عن هجوم جديد للحوثيين والكشف عن ضربات أمريكية وشيكة في هاتين المحافظتين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن منظمة انقذوا الأطفال تصفع بيان للخارجية الامريكية بتبرئة إسرائيل من الإبادة الجماعية بغزة وتؤكد مقتل 10 الف طفل فلسطيني إيران تؤكد احتجاز ناقلة نفط في بحر العرب.. وتكشف السبب حذّر من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر.. وزير الداخلية يتحدث عن معركة تحرير الحديدة واستعادة أمنها البحري قطر ترد بقوة على تسريبات تل أبيب.. وحقيقة عرض قطري مشروط لوقف الحرب في غزة مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن مفارقات مثيرة للسخرية تخللت احتفالية الحوثيين التكريمية لمنتخب الناشئين
أعلنت القيادة الوسطي الامريكية قبل قليل ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على خطوط الشحن الدولي بخليج عدن
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال "عن مصادر في وزارة الدفاع الامريكية عن استعدادات أمريكية لتوجيه ضربات وشيكة للحوثيين مشيرة الى أن دبلوماسيون غريبون ابلغوا مسئولين في مجال الشحن البحري ان الأهداف ستكون حول الحديدة وحجة