عاجل ..اعلان امريكي عن هجوم جديد للحوثيين والكشف عن ضربات أمريكية وشيكة في هاتين المحافظتين

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة الوسطي الامريكية قبل قليل ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على خطوط الشحن الدولي بخليج عدن

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال "عن مصادر في وزارة الدفاع الامريكية عن استعدادات أمريكية لتوجيه ضربات وشيكة للحوثيين مشيرة الى أن دبلوماسيون غريبون ابلغوا مسئولين في مجال الشحن البحري ان الأهداف ستكون حول الحديدة وحجة