أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الخميس 11 يناير 2024 في الصرافات.

سعر صرف الدولار في عدن الشراء: 1519 البيع: 1523 سعر صرف الريال السعودي الشراء : 399.5 البيع: 400.5.

سعر صرف الدولار في صنعاء الشراء:528 البيع: 536 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 140.5 البيع: 141