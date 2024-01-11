المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، ان الحوثيين أطلقو صباح اليوم صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن, من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن على ممرات الشحن الدولية في ‎خليج عدن

وأفادت إحدى السفن التجارية أنها لاحظت تأثير الصاروخ على الماء بصرياً، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار ويعد هذا هو الهجوم السابع والعشرون للحوثيين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر