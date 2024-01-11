منظمة انقذوا الأطفال تصفع بيان للخارجية الامريكية بتبرئة إسرائيل من الإبادة الجماعية بغزة وتؤكد مقتل 10 الف طفل فلسطيني

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كشفت منظمة "انفذوا الأطفال " التي تعد من أبرز المنظمات الإقليمية الناشطة في مجال حماية الطفولة عن استشهاد عشرة الاف طفل فلسطيني في قطاع غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وتزامن اعلان المنظمة عن احدث إحصائية مروعة لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة من الأطفال مع بيان صادر عن الخارجية الأمريكية تعليقا على بدء نظر محكمة العدل الدولية لدعوى قضائية مرفوعة من جنوب افريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة حيث اعتبرت الخارجية الامريكية ان مثل هذه الجرائم لم ترتكب في غزة.