إيران تؤكد احتجاز ناقلة نفط في بحر العرب.. وتكشف السبب

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء، أن إيران أكدت اليوم الخميس، احتجازها ناقلة نفط أمريكية في بحر العرب، مشيرةً إلى أن طهران احتجزت ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان بموجب أمر قضائي، فيما أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، بحسب ما نقل عنها الإعلام الرسمي.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” بأن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.

وأشارت “يو كاي أم تي أو”، التي تديرها القوات البحرية الملكية، إلى أنها تلقت تقريراً من مدير الأمن بـ”سماع أصوات مجهولة عبر الهاتف” مع ربان السفينة.

وقالت شركة “أمبري” لأمن الملاحة البحرية، رداً على طلب من وكالة “فرانس برس”: “صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، 4 إلى 5 أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية”.

وأضافت الشركة بعد ذلك في بيان أن “الناقلة كانت تتحرك بسرعة 11.4 عقدة واستمرت في التحرك بتلك السرعة في مسار ثابت بعد ساعة من وقت الصعود عليها المبلّغ عنه”، لافتةً إلى أن الناقلة بدّلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها و”توجّهت نحو بندر جاسك في إيران”.

وأوضحت “أمبري” أن المسلحين المشتبه بهم يرتدون “زياً عسكرياً أسود اللون وأقنعة سوداء” و”أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة، مشيرةً إلى أن الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائيا لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.

وفي وقت لاحق، قالت شركة “إمباير نافيغيشن” اليونانية في بيان: إن ناقلة النفط التابعة لها “تحمل طاقماً مكوناً من 18 فليبينياً ويوناني واحد”.

وأوضحت أنها “كانت قد حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من حوالى 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس”.

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.