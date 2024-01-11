حذّر من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر.. وزير الداخلية يتحدث عن معركة تحرير الحديدة واستعادة أمنها البحري

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، بأن العالم يدفع اليوم ثمن إيقاف معركة تحرير الحديدة بموجب اتفاق (ستوكهولم) بعدما كانت الدولة اليمنية على مشارف السيطرة عليها من ميليشيات الحوثي واستعادة أمنها البحري.



واوضح اللواء حيدان في تصريحات صحفية لـ وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن:الفوضى الحاصلة في البحر الأحمر حاليا هي نتيجة حتمية لإيقاف المجتمع الدولي معركة استعادة الحديدة الذي يعد الدولة اليمنية سيطرتها على ميناء الحديدة من أهم موانئ اليمن وذلك لدواع إنسانية.

وتابع :اليمن كان وما يزال يبحث عن دعم دولي لاستعادة سيادته على كل ذرة من رماله ومياهه وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية التي تسيطر على محافظات عدة ومنها محافظة (الحديدة) الساحلية.

وقال إن: العالم وبعد قرصنة الحوثيين والهجوم على السفن في ممرات الملاحة الدولية صار رهينة لجنون میلیشیا جعلت من نفسها رأس حربة لتحقيق أجندة خارجية تطمح للسيطرة على ممرات الملاحة الدولية والمضائق المائية ومنابع النفط والغاز.

وزاد :نحذر من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر سيدفع المنطقة إلى صراع وحروب إقليمية ودولية تجعلها ملتهبة ومنعدمة الاستقرار لسنوات قادمة.

وأكد بأن "إغراق اليمن والمنطقة في هذا الصراع يعطي فرصة للطامعين في الاستحواذ على الثروات سواء بالقرصنة أو بمبرر مكافحتها.

واوضح وزير الداخلية حيدان بأن "الحكومة اليمنية ستسهم في إعادة الاستقرار الخطوط الملاحة بالبحر الاحمر وباب المندب حسب إمكاناتها وستعمل على توفير الحماية الكاملة في المياه الإقليمية اليمنية.