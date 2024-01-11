قطر ترد بقوة على تسريبات تل أبيب.. وحقيقة عرض قطري مشروط لوقف الحرب في غزة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت الحكومة القطرية التسريبات التي تداولتها وسائل الاعلام الإسرائيلية حول تقديم الدوحة عرضا مشروطا لحكومة الكيان مقابل وقف الحرب في غزو.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسئول رفيع في الحكومة القطرية أن ما تداولته وسائل الاعلام الإسرائيلية حول تقديم قطر عرضا مشروطا لحكومة الكيان يتضمن طرد قيادات حركة حماس من غزة مقابل وقف الحرب في غزة غير صحيح .

وأكد المسئول القطري بأن التسريبات المتداولة في وسائل الاعلام الإسرائيلية حول العرض القطري لحكومة الكيان لوقف الحرب في غزة عار من الصحة ولا تزيد عن كونها تسريبات موجهة .