مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن مفارقات مثيرة للسخرية تخللت احتفالية الحوثيين التكريمية لمنتخب الناشئين الأهداف الخفية التي حققتها ميليشيا الحوثي من مهاجمة السفن في البحرالأحمر زعيم الحوثيين يتوعد بمواصلة التصعيد في البحر الأحمر وقائد فرنسي يرد 80% من الشحن البحري يمر من باب المندب نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن مفارقات ساخرة تخللت احتفالية تكريم لاعبي منتخب اليمن للناشئين والتي نظمت برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان بعثة المنتخب فوجئت بتسليم كل لاعب " برواز خشبي " تحمل صورهم وهو ما يعد سابقة مثيرة للسخرية مشيرة الى أن وزارة الشباب والرياضة الخاضعة لسيطرة الميلشيا قامت بخصم مبلغ "36" مليون ريال من المكافآت المالية التي رصدت للاعبين وتم تسليمها لهم عقب عودتهم للفندق الذي حجز لإقامتهم والكائن بشارع تعز.
وأشارت المصادر الى أن اقتطاع مبالغ من المكافآت المالية التي خصصت للاعبي المنتخب تم تحت مبرر التبرع لقطاع غزة وهو ما اثار استغراب العديد من الناشطين الرياضيين كون لايوجد طريقة متاحة لايصال أي تبرعات من اليمن الى قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على منافذ القطاع .