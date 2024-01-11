مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن مفارقات مثيرة للسخرية تخللت احتفالية الحوثيين التكريمية لمنتخب الناشئين

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن مفارقات ساخرة تخللت احتفالية تكريم لاعبي منتخب اليمن للناشئين والتي نظمت برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان بعثة المنتخب فوجئت بتسليم كل لاعب " برواز خشبي " تحمل صورهم وهو ما يعد سابقة مثيرة للسخرية مشيرة الى أن وزارة الشباب والرياضة الخاضعة لسيطرة الميلشيا قامت بخصم مبلغ "36" مليون ريال من المكافآت المالية التي رصدت للاعبين وتم تسليمها لهم عقب عودتهم للفندق الذي حجز لإقامتهم والكائن بشارع تعز.

وأشارت المصادر الى أن اقتطاع مبالغ من المكافآت المالية التي خصصت للاعبي المنتخب تم تحت مبرر التبرع لقطاع غزة وهو ما اثار استغراب العديد من الناشطين الرياضيين كون لايوجد طريقة متاحة لايصال أي تبرعات من اليمن الى قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على منافذ القطاع .