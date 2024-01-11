مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن مفارقات مثيرة للسخرية تخللت احتفالية الحوثيين التكريمية لمنتخب الناشئين الأهداف الخفية التي حققتها ميليشيا الحوثي من مهاجمة السفن في البحرالأحمر زعيم الحوثيين يتوعد بمواصلة التصعيد في البحر الأحمر وقائد فرنسي يرد 80% من الشحن البحري يمر من باب المندب نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا
في توعد جديد وخطاب مكرر جدد اليوم زعيم المليشيات الحوثية مواصلة التصعيد في البحر الأحمر متوعدا الولايات المتحدة في حال توجيهها أي ضربات مباشرة للميلشيا برد يتجاوز مجرد استهداف القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدفعات من المسيرات والصواريخ البالستية .
كما هدد زعيم الحوثيين باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية التي ترافق السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية معتبرا" أن الموقف الأميركي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل لن يثنينا ولن يجعلنا نوقف تحركنا ".
وعلى ذات الصعيد كشف اليوم قائد بحري فرنسي رفيع المغالطات التي يحاول البعض ان يقدمها متعمدا التهويل من تضرر الملاحة الدولية بباب المندب.
حيث اكد القائد الفرنسي وفقا لما نقلته قناة الحدث انه "ما زال 80% من الشحن البري يمر عبر باب المندب بفضل الجهود العسكرية الدولية ،واكد أن كل التقنيات التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم تأتي من إيران.
وأعتبر" الحوثي " في خطاب جديد له أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة لجميع الدول، وان لا مشكلة على الأوروبيين والصين وكل العالم في المرور من البحر الأحمر، موضحاً أن المستهدف فقط وبشكل حصري هي السفن المرتبطة بإسرائيل" وهو ما يتقاطع مع ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر حيث تعرضت العديد من السفن التجارية التابعة لدول لاعلاقة لها بإسرائيل لاعتداءات من قبل الميلشيا اثناء مرورها في البحر الأحمر.