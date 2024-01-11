زعيم الحوثيين يتوعد بمواصلة التصعيد في البحر الأحمر وقائد فرنسي يرد 80% من الشحن البحري يمر من باب المندب

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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في توعد جديد وخطاب مكرر جدد اليوم زعيم المليشيات الحوثية مواصلة التصعيد في البحر الأحمر متوعدا الولايات المتحدة في حال توجيهها أي ضربات مباشرة للميلشيا برد يتجاوز مجرد استهداف القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدفعات من المسيرات والصواريخ البالستية .

كما هدد زعيم الحوثيين باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية التي ترافق السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية معتبرا" أن الموقف الأميركي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل لن يثنينا ولن يجعلنا نوقف تحركنا ".

وعلى ذات الصعيد كشف اليوم ‏قائد بحري فرنسي رفيع المغالطات التي يحاول البعض ان يقدمها متعمدا التهويل من تضرر الملاحة الدولية بباب المندب.

حيث اكد القائد الفرنسي وفقا لما نقلته قناة الحدث انه "ما زال 80% من الشحن البري يمر عبر باب المندب بفضل الجهود العسكرية الدولية ،واكد أن كل التقنيات التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم تأتي من إيران.

وأعتبر" الحوثي " في خطاب جديد له أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة لجميع الدول، وان لا مشكلة على الأوروبيين والصين وكل العالم في المرور من البحر الأحمر، موضحاً أن المستهدف فقط وبشكل حصري هي السفن المرتبطة بإسرائيل" وهو ما يتقاطع مع ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر حيث تعرضت العديد من السفن التجارية التابعة لدول لاعلاقة لها بإسرائيل لاعتداءات من قبل الميلشيا اثناء مرورها في البحر الأحمر.