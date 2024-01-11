نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجا عدد من الأطفال من جريمة إرهابية بعدما قصفت مسيرة حوثية محيط أحياء آهلة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي استهدفت بثلاثة ضربات من طيران مسير هجومي ضواحي منطقة مرخة أثناء رعي مجموعة من أطفال المنطقة فيها، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي ولم يصب أحد من الاطفال الرعاة بأذى.

وتواصل مليشيات إيران الحوثية استهداف الأعيان المدنية ومحيط القرى الآهلة بالسكان ما يتسبب في ضحايا مدنيين جلهم من الأطفال والنساء.