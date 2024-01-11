نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي
نجا عدد من الأطفال من جريمة إرهابية بعدما قصفت مسيرة حوثية محيط أحياء آهلة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي استهدفت بثلاثة ضربات من طيران مسير هجومي ضواحي منطقة مرخة أثناء رعي مجموعة من أطفال المنطقة فيها، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي ولم يصب أحد من الاطفال الرعاة بأذى.
وتواصل مليشيات إيران الحوثية استهداف الأعيان المدنية ومحيط القرى الآهلة بالسكان ما يتسبب في ضحايا مدنيين جلهم من الأطفال والنساء.