نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي
تحدت إيران مجلس الأمن الذي أدان هجمات ميليشياتها الحوثية ضد الملاحة الدولية، وقامت باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بحريتها عمدت إلى احتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان بموجب حكم قضائي.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً من صحار قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن “أشخاصاً غير مصرح لهم قاموا باعتلاء السفينة”.
وأشارت الهيئة إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.
وذكرت الهيئة عبر منصة “إكس” أنه “عند نحو الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي المنسق أبلغ ضابط أمن السفينة بسماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف على متن السفينة. حد قوله.
تأتي هذه التحديات الإيرانية عقب ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا أمريكيا يابانيا، أدان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالوقف الفوري لجميع تلك الهجمات.