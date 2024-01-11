نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي
ذكرت صحيفة بريطانية اليوم أن الحرس الثوري الإيراني درب نحو مائتي عنصر حوثي على القرصنة البحرية وخطف السفن في البحر الأحمر.
وقالت “التلغراف” إن عناصر الحوثيين، الذين يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر، تلقوا تدريبات في أكاديمية بحرية إيرانية، تحت إشراف من الحرس الثوري.
وأوضحت أن نحو 200 عنصر من مليشيا الحوثي تلقوا تدريبات في أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية في منطقة زيباكنار الساحلية.
وأوضحت نقلا عن مصادر عسكرية دفاعية، أن أكاديمية خامنئي خصصت دورة تدريبية لعناصر من مليشيات إيران في المنطقة، بينهم عناصر مليشيا الحوثي، واستمرت لنحو ستة أشهر تحت قيادة ما يسمى فيلق القدس الذي يعمل على تسليح مليشيات إيرانية لنشر الفوضى في المنطقة.