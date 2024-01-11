صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ذكرت صحيفة بريطانية اليوم أن الحرس الثوري الإيراني درب نحو مائتي عنصر حوثي على القرصنة البحرية وخطف السفن في البحر الأحمر.

وقالت “التلغراف” إن عناصر الحوثيين، الذين يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر، تلقوا تدريبات في أكاديمية بحرية إيرانية، تحت إشراف من الحرس الثوري.

وأوضحت أن نحو 200 عنصر من مليشيا الحوثي تلقوا تدريبات في أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية في منطقة زيباكنار الساحلية.

وأوضحت نقلا عن مصادر عسكرية دفاعية، أن أكاديمية خامنئي خصصت دورة تدريبية لعناصر من مليشيات إيران في المنطقة، بينهم عناصر مليشيا الحوثي، واستمرت لنحو ستة أشهر تحت قيادة ما يسمى فيلق القدس الذي يعمل على تسليح مليشيات إيرانية لنشر الفوضى في المنطقة.