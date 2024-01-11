نجاة أطفال من اعتداء حوثي مسير في الضالع إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان صحيفة بريطانية: إيران دربت 200 عنصر حوثي على القرصنة في البحر الأحمر اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي
جددت اليابان إدانة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وأنها غير مقبولة.
وقال المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ يامازاكي كازويوكي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، إن هجمات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديداتها المستمرة لممرات الملاحة الدولية “تصرفات لا يمكن تبريرها، وباعتبارنا دولة بحرية، وعضوا مسؤولا في مجلس الأمن، لا يمكن لنا أن نسمح لهذا الأمر بالاستمرار”.
وشدد على أن هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية بأسلحة، مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة في البحر الأحمر، تسببت بالفعل في تداعيات خطيرة على سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي.
وأبدى المندوب الياباني ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر، ويدعو إلى إيقافها فوراً، مرحبا باعتماد المجلس لهذا القرار. وطالب كازويوكي جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة “Galaxy Leader”
وطاقمها دون قيد أو شروط، والتي تحتجزها الجماعة مع طاقمها منذ حوالى 50 يوماً. وأعربت اليابان عن أملها بأن يصبح القرار بمثابة إعلان قوي بأن مجلس الأمن لا يمكنه قبول تصرفات الحوثيين غير المسؤولة في البحر الأحمر، وتشجيع الدول الأعضاء على التعاون على المستوى الدولي أو الإقليمي لضمان الحقوق والحريات الملاحية.