اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت اليابان إدانة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وأنها غير مقبولة.

وقال المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ يامازاكي كازويوكي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، إن هجمات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديداتها المستمرة لممرات الملاحة الدولية “تصرفات لا يمكن تبريرها، وباعتبارنا دولة بحرية، وعضوا مسؤولا في مجلس الأمن، لا يمكن لنا أن نسمح لهذا الأمر بالاستمرار”.

وشدد على أن هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية بأسلحة، مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة في البحر الأحمر، تسببت بالفعل في تداعيات خطيرة على سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي.

وأبدى المندوب الياباني ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر، ويدعو إلى إيقافها فوراً، مرحبا باعتماد المجلس لهذا القرار. وطالب كازويوكي جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة “Galaxy Leader”

وطاقمها دون قيد أو شروط، والتي تحتجزها الجماعة مع طاقمها منذ حوالى 50 يوماً. وأعربت اليابان عن أملها بأن يصبح القرار بمثابة إعلان قوي بأن مجلس الأمن لا يمكنه قبول تصرفات الحوثيين غير المسؤولة في البحر الأحمر، وتشجيع الدول الأعضاء على التعاون على المستوى الدولي أو الإقليمي لضمان الحقوق والحريات الملاحية.