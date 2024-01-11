خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة تقرير استراتيجي يكشف عن الابعاد الغير معلنة وراء تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب الولايات المتحدة بهذا التحرك لردع الميلشيا أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي التوقيع في جدة على 3 اتفاقيات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج اليمن) محكمة العدل الدولية تبدأ اول جلسة لمحاكمة إسرائيل اول هجوم في المياه الإقليمية بعد قرار مجلس الأمن الذي يدين الحوثيين دولة عربية تمتنع عن التصويت لقرار يدين الحوثيين في مجلس الأمن ما هي الإقامات المميزة والجديدة للوافدين في السعودية وشروط الحصول عليها
اعتبر الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الدكتور " عبد العزيز أحمد السقاف" ان التطورات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع تصعيد مليشيا الحوثي الذي توج مساء الثلاثاء الماضي بشن الأخيرة هجوم هو الأكبر من نوعه استهدف سفينتان أمريكية وبريطانية باستخدام 18 مسيرة و3 مسيرات يثير يكشف عن حالة من الغموض المشوب بشكوك موضوعية .
وأشار الدكتور السقاف في تصريح خاص لـ"مأرب برس" الى انه وبالرغم من التحذيرات المتعاقبة التي وجهتها وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية للحوثيين بانه استهداف السفن الأمريكية يمثل خط احمر ألا ان الميلشيا قامت فعليا بشن هجوم واسع استهدف للمرة الثالثة سفن أمريكية في البحر الأحمر ولم يقابل هذا التصعيد برد الفعل المفترض من الولايات المتحدة وهو ما شجع الحوثيين على التمادي .
وأكد الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقفتا حائلا أمام تقدم قوات الجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة في العام 2018م ومنعتا وصول قوات الشرعية الى مشارف العاصمة صنعاء بعد تمكنها من كسر الدفاعات المتقدمة للميلشيا في مديرية "نهم " الامر الذي يثير شكوكا موضوعية حول جدية التوجهات الأمريكية المعلنة في ردع ميلشيا الحوثي والتصدي لتهديداتها لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .