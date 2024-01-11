خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبر الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الدكتور " عبد العزيز أحمد السقاف" ان التطورات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع تصعيد مليشيا الحوثي الذي توج مساء الثلاثاء الماضي بشن الأخيرة هجوم هو الأكبر من نوعه استهدف سفينتان أمريكية وبريطانية باستخدام 18 مسيرة و3 مسيرات يثير يكشف عن حالة من الغموض المشوب بشكوك موضوعية .

وأشار الدكتور السقاف في تصريح خاص لـ"مأرب برس" الى انه وبالرغم من التحذيرات المتعاقبة التي وجهتها وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية للحوثيين بانه استهداف السفن الأمريكية يمثل خط احمر ألا ان الميلشيا قامت فعليا بشن هجوم واسع استهدف للمرة الثالثة سفن أمريكية في البحر الأحمر ولم يقابل هذا التصعيد برد الفعل المفترض من الولايات المتحدة وهو ما شجع الحوثيين على التمادي .

وأكد الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقفتا حائلا أمام تقدم قوات الجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة في العام 2018م ومنعتا وصول قوات الشرعية الى مشارف العاصمة صنعاء بعد تمكنها من كسر الدفاعات المتقدمة للميلشيا في مديرية "نهم " الامر الذي يثير شكوكا موضوعية حول جدية التوجهات الأمريكية المعلنة في ردع ميلشيا الحوثي والتصدي لتهديداتها لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .