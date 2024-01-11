جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عربي بوست

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اختلف ترتيب جوازات السفر في العالم 2024 خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية؛ إذ تحتل الصدارة 6 دول من بينها دولتان آسيويتان حافظتا على ترتيبهما بالمقارنة مع سنة 2023، وهما كل من اليابان وسنغافورة.

فيما لم تتغير ترتيبات الجوازات الأفغانية والسورية والعراقية كثيراً؛ إذ أخذت المراكز الأخيرة في تصنيف أفضل جوازات السفر لهذه السنة، حسب ترتيب "Henley Passport Index" الذي يحدد بشكل دوري تَرتيب جوازات السفر في العالم 2024.

أصدر تحديث لعام 2024 الذي بدأ من خلاله تحسن في قوة جوازات السفر الخليجية، فيما حافظت أخرى على نفس ترتيبها بالمقارنة مع السنة الماضية.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2024

بداية سنذكر ترتيب جوازات السفر في العالم العربي:

لم تتغير مراكز العديد من الدول العربية في التصنيف الأخير لقوة جوازات السفر العالمية، فمنذ سنة 2018 صُنفت كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى ليبيا والسودان، في نهاية القائمة لموقع هينلي؛ إذ لا يستطيع مواطنو هذه الدول الدخول إلا لدول محدودة دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة أو عند الوصول إليها، وتعتبر أقل 2024 دول العالم تصنيفاً فيما يخص ترتيب جوازات السفر في العالم.

بخصوص جواز السفر السوري، فقد تراجع بالمقارنة مع تصنيف السنة الماضية؛ إذ أصبح يتيح الدخول إلى 29 دولة بالمقارنة مع 30 دولة السنة الماضية، فيما أصبح يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة أفضل الجوازات لسنة 2024.

أما بخصوص جواز السفر العراقي، فقد شهد تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع السنة الماضية؛ إذ أصبح يتيح الدخول إلى 31 دولة مقابل 29 دولة في السنة الماضية، فيما أصبح يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ جواز سفر في العالم، فيما كان يحتل المرتبة الثانية السنة الماضية.

وفي سنة 2024 يستطيع حاملو الجواز اليمني الدخول إلى 35 دولة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة وهي أعلى من السنة الماضية التي كان يتيح الدخول إلى 34 دولة، أما بخصوص حاملي الجواز الفلسطيني فيمكنهم الدخول إلى 40 دولة حول العالم، وهي أعلى من السنة الماضية بدولتين، أما بخصوص الباسبور اللبناني فقد شهد تحسناً؛ إذ أصبح يتيح الدخول إلى 45 دولة بدون تأشيرة، بالمقارنة مع 42 دولة سنة 2023.

خلال العام الماضي، كانت جوازات السفر المصرية والأردنية والجزائرية تتيح الدخول إلى 53 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، ونلاحظ أن هذه الوثائق تحسنت تحسناً طفيفاً خلال 2023؛ إذ باتت تتيح الدخول إلى 55 دولة بالنسبة لكل من مصر والأردن و56 دولة للجزائر.

أما بخصوص جواز السفر المغربي، فقد لقي تحسناً خلال هذه السنة؛ إذ أصبح يتيح الدخول إلى 71 دولة سنة 2024 بالمقارنة مع 65 دولة السنة الماضية، فيما حافظت تونس على نفس المرتبة بـ 71 دولة دون تأشيرة.

أقوى جوازات السفر العربية 2024

بالنسبة لأقوى جوازات السفر العربية 2024، فنجد أن هناك هيمنة لدول الخليج مثل السنوات الماضية.

في صدارة الجوازات العربية لا تزال الإمارات العربية المتحدة تحافظ على الصدارة؛ حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لمواطنيه الدخول لـ 183 دولة خلال سنة 2024 بالمقارنة مع 178 دولة في ترتيب السنة الماضية، فيما لا يزال جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عربياً، إلا أنه تراجع في مرتبته العالمية من الخامس إلى السابع في تصنيف 2024.

فيما يوجد تحسن في مستوى جواز السفر القطري؛ إذ بات يتيح الدخول إلى 108 دول بالمقارنة مع 100 دولة السنة الماضية، كما أصبح جواز السفر الكويتي يتيح الدخول إلى 102 دولة خلال سنة 2024 مقارنة مع 97 دولة سنة 2023.

هذا التحسُّن شمل دولة البحرين أيضاً، فارتفع عدد الدول التي يستطيع البحرينيون زيارتها دون تأشيرة، من 87 دولةً العام الماضي إلى 91 هذا العام، وشمل أيضاً سلطنة عمان؛ إذ تحسَّن جواز السفر العماني ليتيح الدخول إلى 90 دولةً مقارنة بـ 82 دولةً العام الماضي. فيما يستطيع السعوديون كذلك زيارة 89 دولة دون تأشيرةٍ هذا العام، مقابل 82 دولة في العام الماضي.

بخصوص جواز السفر التركي

عند النظر في ترتيب جواز السفر التركي، خلال سنة 2024، نجد أن هناك تحسناً طفيفاً؛ إذ أصبح يتيح الدخول إلى 118 دولة بالمقارنة مع 110 دول بدون الحاجة إلى استخراج تأشيرة قبل السفر.

أقوى جواز سفر في العالم 2024

تحتل فرنسا الصدارة في ترتيب جوازات السفر في العالم 2024؛ إذ يتيح لحامليه إمكانية الدخول إلى 194 دولة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة، في حين لا يزال ترتيب جواز السفر الياباني والسنغافوري أيضاً في الصدارة، إلا أنه أصبح يتيح الدخول إلى 194 دولة بالمقارنة مع 193 دولة السنة الماضية.

تحتل هذه السنة ست دول المرتبة الأولى في قائمة 2024، وهي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا. والجدير بالذكر أن اليابان وسنغافورة تحتلان الصدارة في القائمة منذ سنة 2019.

ففي عام 2019 تصدّرت كل من اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى؛ إذ إن جواز سفر كل منهما كان يتيح الدخول إلى 189 دولة دون تأشيرة، منتزعتين الصدارة من جواز السفر الألماني الذي كان الأول عالمياً في 2018.

فيما تحتل كل من فنلندا وكوريا الجنوبية والسويد المرتبة الثانية في ترتيب جوازات السفر في العالم 2024 بمجموع 193 دولة دون تأشيرة، بالمقارنة مع 190 دولة التي كانت في المرتبة الثانية السنة الماضية.

وعند الاطلاع على ترتيب جوازات السفر في العالم 2024، نجد أن أستراليا تبرز في المركز الثالث، وتتعادل مع كل من الدنمارك وأيرلندا وهولندا؛ إذ تتنافس فيما بينها على نفس المرتبة، حيث يتاح لمواطني كل من الدولتين دخول 192 دولة دون تأشيرة.

أما بخصوص المراتب الرابعة والخامسة والسادسة فيتنافس العديد من الدول فيما بينها على كل مرتبة، في المرتبة الرابعة نجد كلاً من بلجيكا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة بمجموع 191 دولة دون تأشيرة، فيما تحتل كل من اليونان ومالطا وسويسرا المرتبة الخامسة بـ 190 دولة بدون تأشيرة قبل السفر في ترتيب جوازات السفر في العالم 2024.

أفضل جوازات السفر لعام 2024

عدد الدول المتاحة المرتبة الدولة

194 1 فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – اليابان – سنغافورة – إسبانيا

193 2 فنلندا – كوريا الجنوبية – السويد

192 3 أستراليا – الدنمارك – أيرلندا – هولندا

191 4 بلجيكا – لوكسمبورغ – النرويج – البرتغال – المملكة المتحدة

190 5 اليونان – مالطا – سويسرا

189 6 أستراليا – التشيك – نيوزيلندا – بولندا

188 7 كندا – هنغاريا – الولايات المتحدة

187 8 أستونيا – ليتوانيا

186 9 لاتفيا – سلوفاكيا – سلوفينيا

185 10 أيسلندا

أسوأ جوازات السفر لعام 2024

عدد الدول المتاحة المرتبة الدولة

28 1 أفغانستان

29 2 سوريا

31 3 العراق

34 4 باكستان

35 5 اليمن

36 6 الصومال

40 7 فلسطين – النيبال – ليبيا

42 8 كوريا الشمالية – بنغلاديش

43 9 سريلانكا – إريتريا

45 10 السودان – نيجيريا – لبنان – إيران

ترتيب أفضل الجوازات العربية

عدد الدول المتاحة المرتبة الدولة

183 1 الإمارات العربية المتحدة

108 2 قطر

102 3 الكويت

91 4 البحرين

90 5 سلطنة عمان

89 6 المملكة العربية السعودية

71 7 المغرب – تونس

59 8 موريتانيا

56 9 الجزائر

55 10 مصر

ما هو مؤشر هينلي؟

تعد مواقع إحصائيات ترتيب جوازات السفر في العالم 2024 مصدراً حيوياً للتقييم الدولي، ومن بين هذه المواقع يبرز "مؤشر هينلي". يقدم مؤشر Henley Passport Index تصنيفاً دقيقاً لجوازات السفر العالمية، استناداً إلى عدد الدول التي يمكن لمواطني كل دولة دخولها.

يعتمد مؤشر Henley Passport Index على بيانات هيئة النقل الجوي الدولية (IATA)، ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، مع تحديث دوري للقائمة طوال العام. ويجدر بالذكر أن مؤشر هينلي ليس الوحيد الذي يقدم تصنيفاً عالمياً سنوياً لجوازات السفر؛ إذ يوجد أيضاً مؤشر جوازات Arton Capital كمثال.

يشمل مؤشر Arton Capital جوازات سفر 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ستة أقاليم، مع استبعاد الأقاليم الملحقة بدول أخرى. يتيح هذا الاختلاف في التغطية استكمال رؤية شاملة حول ترتيب جوازات السفر العالمية؛ مما يسهم في فهم أوسع للمستخدمين حول هذا الجانب المهم من الحياة الدولية.