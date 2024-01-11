أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟ جواز اليمن الخامس في قائمة الأسوأ في العالم.. تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2024 وترتيب الدول تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي التوقيع في جدة على 3 اتفاقيات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج اليمن) محكمة العدل الدولية تبدأ اول جلسة لمحاكمة إسرائيل اول هجوم في المياه الإقليمية بعد قرار مجلس الأمن الذي يدين الحوثيين دولة عربية تمتنع عن التصويت لقرار يدين الحوثيين في مجلس الأمن ما هي الإقامات المميزة والجديدة للوافدين في السعودية وشروط الحصول عليها السعودية تعلن عن إطلاق 5 فئات لـ الإقامة المميزة الكشف عن مقترح قطري جديد لإنهاء حرب غزة
قال قائد كبير بالبحرية الفرنسية اليوم الخميس إن القدرات الفرنسية الحالية في منطقة البحر الأحمر "كافية"، مضيفا أن القوات البحرية الفرنسيةترافق السفن التي تحمل مصالح فرنسية وتبحر في المنطقة التي تستهدفها جماعة الحوثي.
وذكر أن فرنسا تتعاون بشكل وثيق مع العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لكن تحركاتها تظل بالكامل تحت القيادة الفرنسية.
وأضاف القائد أن 80% من حركة الملاحة لا تزال تمر عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي بفضل الجهود العسكرية الدولية.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، أجبرت شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر باب المندب مروراً بقناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد من الوقت والتكاليف.