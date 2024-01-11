تصريح قائد كبير بالبحرية الفرنسية حول الوضع الحالي في مضيق باب المندب الإستراتيجي

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال قائد كبير بالبحرية الفرنسية اليوم الخميس إن القدرات الفرنسية الحالية في منطقة البحر الأحمر "كافية"، مضيفا أن القوات البحرية الفرنسيةترافق السفن التي تحمل مصالح فرنسية وتبحر في المنطقة التي تستهدفها جماعة الحوثي.

وذكر أن فرنسا تتعاون بشكل وثيق مع العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لكن تحركاتها تظل بالكامل تحت القيادة الفرنسية.

وأضاف القائد أن 80% من حركة الملاحة لا تزال تمر عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي بفضل الجهود العسكرية الدولية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، أجبرت شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر باب المندب مروراً بقناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد من الوقت والتكاليف.