التوقيع في جدة على 3 اتفاقيات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج اليمن)

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وقع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، اليوم، بمدينة جدة، ثلاث اتفاقيات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج اليمن.

وأوضح الرباش لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن الاتفاقية الأولى التي وقعت مع وزارة الحج السعودية تتعلق بتنظيم مسارات حركة حجاج اليمن بعد وقوفهم بعرفات وتوجههم نحو مشعر مزدلفة ثم مشعر منى ثم الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مخيماتهم بمشعر منى وفق جداول محددة ومزمنة ومنسقة مع حركة حجاج بعثات الحج الإسلامية، بهدف تسهيل المرور وتخفيف الزحام وضمان عدم حدوث التدافع والزحام.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مكتب الوكلاء الموحد، المتخصصة باستقبال الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية واستقبالهم والإشراف على إنهاء إجراءاتهم حتى وصولهم الأراضي المقدسة.

ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للسيارات المعنية بترتيب وتنظيم خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة(مكة ـ منى ـ عرفة ـ مزدلفة ـ منى ـ مكة ).