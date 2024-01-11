السعودية تعلن عن إطلاق 5 فئات لـ الإقامة المميزة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 261

أعلنت السعودية عن إطلاق 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.

ويمنح القرار الذي بدأ سريانه اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء) المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة مقابل مبلغ مادي 4 آلاف ريال تُدفع لمرة واحدة.

وسابقاً، كان لدى المملكة نوعان من تأشيرة الإقامات المميزة، يتمثلان في إقامة محددة المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد يدفع مقابلها المقيم 100 ألف ريال، وإقامة مميزة دائمة مقابل 800 ألف ريال تُدفع لمرة واحدة.

وتضمن الإعلان 5 فئات جديدة هي: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وذلك في إطار مرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف.

ودعا وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة ماجد القصبي عبر حسابه في منصة «إكس»: «الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال، في كافة دول العالم للمجيء إلى المملكة العربية السعودية للاستفادة من المنتجات الجديدة للإقامة المميزة لينعموا بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح».

وأكد أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني ليكونوا شركاء في المساهمة في «رؤية 2030».

ولفت إلى أن منتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم