هواوي تكشف عن واحدة من أكثر السيارات العائلية فخامة وتطورا

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد أن لفتت أنظار الكثيرين بسيارة Luxeed S7 الكهربائية التي طورتها مع Chery، كشفت هواوي عن سيارة أخرى صممتها لتكون إحدى أبرز السيارات العائلية.

وتأتي Aito M9 الجديدة من هواوي بهيكل SUV مميز التصميم، وجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة كهربائية ووسادات متحركة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.

والمميز في هذه المركبة أيضا هو شاشة اللمس العملاقة التي تمتد على كامل مساحة واجهة القيادة فيها، إذ يمكن استعمالها كشاشة عرض كبيرة، أو تقسيمها لـ 3 شاشات، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات بمقاس 12.3 بوصة، وأخرى بمقاس 15.5 بوصة لتكون شاشة مركزية، والقسم الثالث شاشة لراكب المقعد الأمامي الأيمن تأتي بمقاس 16 بوصة.

تعمل أنظمة الوسائط المتعددة في هذه السيارة مع برمجيات Huawei Harmony OS4، كما جهزت هواوي هذه السيارة بجهاز ليدار و27 مستشعر حركة ومسافة لتكون قادرة على قيادة نفسها ذاتيا عبر نظام Huawei ADS 2.0، وجهزتها بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة.

وحصلت هذه السيارة على نظام هجين يضم محرك بنزين ومحركين كهربائيين يولدون معا عزما كليا يعادل 496 حصانا، وجهّزت ببطاريات تمكنها من الحركة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لتقطع 1239 كلم بالشحنة الكاملة، كما يمكن لهذه السيارة الوصول إلى سرعة 200 كلم/سا