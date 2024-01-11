هواوي تكشف عن واحدة من أكثر السيارات العائلية فخامة وتطورا ريال مدريد يتخطى أتلتيكو في 8 أهداف ويبلغ نهائي السوبر الإسباني غريزمان يسجل هدفا عالميا في شباك ريال مدريد ويدخل تاريخ الأتلتيكو مجلس الأمن الدولي يقر قراراً بأغلبية 11 صوتا ضد الحوثيين عثمان جنيّح يعلن الانسحاب من رئاسة النجم الساحلي إنجاز امني جديد في محافظة شبوة لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيات صحة غزة: الاحتلال يستخدم أسلحة محرّمة دوليا استطلاع.. 89% من العرب يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل" التصدي لطائرات حوثية مسيرة غرب تعز
دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
ففي الدقيقة 37 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد 2-1، تسلم غريزمان الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليتلاعب بمدافعي الريال بحركة واحدة قبل أن يسدد كرة قوية وزاحفة استقرت على يمين الحارس.
وانفرد الجناح الفرنسي بذلك بصدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ أتلتيكو مدريد متجاوزا الأسطورة الراحل لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفا بقميص "الروخي بلانكوس Rojiblancos".