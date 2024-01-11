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غريزمان يسجل هدفا عالميا في شباك ريال مدريد ويدخل تاريخ الأتلتيكو

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ففي الدقيقة 37 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد 2-1، تسلم غريزمان الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليتلاعب بمدافعي الريال بحركة واحدة قبل أن يسدد كرة قوية وزاحفة استقرت على يمين الحارس. 

 وانفرد الجناح الفرنسي بذلك بصدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ أتلتيكو مدريد متجاوزا الأسطورة الراحل لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفا بقميص "الروخي بلانكوس Rojiblancos".

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