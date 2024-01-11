مجلس الأمن الدولي يقر قراراً بأغلبية 11 صوتا ضد الحوثيين

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 530

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.

جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.

كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر تشرين الثاني.