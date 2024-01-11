عثمان جنيّح يعلن الانسحاب من رئاسة النجم الساحلي

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن رئيس النجم الساحلي عثمان جنيّح انسحابه من رئاسة الفريق. وقال جنيّح في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للفريق الأربعاء 10 جانفي، إنه لم يعد قادرا على إدارة النادي نظرا إلى تقدّمه في السن ووضعه الصحي.

وطلب الرئيس التاريخي للنجم من الرؤساء القدامى للفريق ورجال الأعمال الراغبين في رئاسة النجم، التقدّم لتحديد جلسة عامة انتخابية أو ترؤس هيئة تسييرية مؤقتة تأخذ عنه المشعل، وفق تعبيره.

وعاد رئيس النجم إلى الحديث عن النجاحات التي حققها الفريق طيلة سنة ونصف تحت إشرافه، وقال إن الجميع ساهم في عودة النجم إلى التتويج بالبطولة وتجاوز بعض الملفات القانونية والمالية.

كما تطرّق إلى فشل الفريق في التتويج بكأس السوبر الأسبوع الماضي وقال إنه كان بسبب ضعف الرصيد البشري نظرا إلى عقوبة المنع من الانتداب، وبعض الأخطاء الفنية ومحدودية الإمكانيات المادية.

وقبل مغادرة الفريق، أكّد عثمان جنيّح أنه تمّ إعداد قانون أساسي جديد للفريق سيتم عرضه على المنخرطين خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة القادمة، وهو أحد الوعود التي قدمها إلى الجمهور عند عودته إلى الإشراف على الفريق خلفا لرضا شرف الدين قبل سنة ونصف.

كما أعلن بعث لجنة مكلفة بمتابعة تأهيل الملعب الأولمبي بسوسة، ولجنة ثانية تركز على فضّ النزاعات المالية التي تهدد الفريق، ولجنة ثالثة مكلفة بتسوية الوضعية العقارية والقانونية لمركّب النجم. وأضاف أن هناك عدة مراجعات عميقة مطلوبة في النجم الساحلي، على غرار مراجعة وضعية فروع رياضات القاعات.