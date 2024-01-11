آخر الاخبار

عثمان جنيّح يعلن الانسحاب من رئاسة النجم الساحلي إنجاز امني جديد في محافظة شبوة لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيات صحة غزة: الاحتلال يستخدم أسلحة محرّمة دوليا استطلاع.. 89% من العرب يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل" التصدي لطائرات حوثية مسيرة غرب تعز 2023 حراك تعليمي وحضور لافت للمؤسسة العسكرية اليمنية في إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيدها محكمة إسرائيلية العليا تمنع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا استطلاع.. 77% من العرب أصبحت نظرتهم إلى أمريكا أكثر سلبية بسبب العدوان على غزة

إنجاز امني جديد في محافظة شبوة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 330

 

تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة تحقيق الإنجازات الأمنية في مختلف الجوانب نتيجة لليقضة الأمنية وتطور مستوى الاداء بين صفوف منتسبيها ساهمت في تعزيز أمن واستقرار المحافظة.

حيث أحبطت قوات اللواء الثاني دفاع شبوة في أحد مداخل مدينة عتق عملية تهريب لعدد كبير من اقراص الادوية المخدّرة وكمية من المبيدات الزراعيه على متن قاطرة محملة باكياس السكر .

ونقل المركز الاعلامي في شبوة عن مصدر في قوات دفاع شبوة بأن قوات اللواء الثاني دفاع شبوة تمكنت من ضبط الكمية والتي كانت مخبأة بإحكام بين أكياس السُكّر وعددها (940950) قرص مهلوس من نوع (بريغابالين 300 ملغ) وكمية اخرئ من المبيدات الزراعيه.

واشار المصدر الى انه تم حجز المضبوطات وسايق القاطرة لإستكمال الإجراءآت معه ، وإحالته الى الجهات المختصة.

هذا وقد أحبطت قوات دفاع شبوة والوحدات الامنية والعسكرية عدد من عمليات ااتهريب المشابهة في مماطق مختلفة ابرزها في مدينة عتق الامر الذي حظي بارتياح كبير بين اوساط المواطنين.

إقراء أيضاً
لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيا
التصدي لطائرات حوثية مسيرة غرب تعز
2023 حراك تعليمي وحضور لافت للمؤسسة العسكرية اليمنية في إعادة بناء القوات المسلح
وزير الدفاع البريطاني يكشف حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة الحربية دايموند في البح
نائب وزير التربية يناقش مشروع كفالة الأيتام الممول من مركز الملك سلمان 
هل عرقلت حرب غزة اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟.. مسؤول أوروبي رفيع يُجيب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول