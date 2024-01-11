إنجاز امني جديد في محافظة شبوة

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 330

تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة تحقيق الإنجازات الأمنية في مختلف الجوانب نتيجة لليقضة الأمنية وتطور مستوى الاداء بين صفوف منتسبيها ساهمت في تعزيز أمن واستقرار المحافظة.

حيث أحبطت قوات اللواء الثاني دفاع شبوة في أحد مداخل مدينة عتق عملية تهريب لعدد كبير من اقراص الادوية المخدّرة وكمية من المبيدات الزراعيه على متن قاطرة محملة باكياس السكر .

ونقل المركز الاعلامي في شبوة عن مصدر في قوات دفاع شبوة بأن قوات اللواء الثاني دفاع شبوة تمكنت من ضبط الكمية والتي كانت مخبأة بإحكام بين أكياس السُكّر وعددها (940950) قرص مهلوس من نوع (بريغابالين 300 ملغ) وكمية اخرئ من المبيدات الزراعيه.

واشار المصدر الى انه تم حجز المضبوطات وسايق القاطرة لإستكمال الإجراءآت معه ، وإحالته الى الجهات المختصة.

هذا وقد أحبطت قوات دفاع شبوة والوحدات الامنية والعسكرية عدد من عمليات ااتهريب المشابهة في مماطق مختلفة ابرزها في مدينة عتق الامر الذي حظي بارتياح كبير بين اوساط المواطنين.