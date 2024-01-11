لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيات

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 270

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اوبي، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بدعم من الأشقاء والأصدقاء من أجل الإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا الحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الكبيرة نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، واستهدافها للمنشآت الحيوية لتصدير النفط الخام، وتوقف عملية تصدير النفط منذ أكثر من عام، إضافة إلى دعم وزارة المالية والمصالح التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.

واستعرض الوزير بن بريك، مجمل الأوضاع العامة والمالية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية لمواجهة التحديات والعمل على تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وجدد التأكيد على حرص قيادتي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التعاطي بإيجابية مع كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا أهمية استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء للإسهام في تخفيف حِدة المعاناة الإنسانية جرّاء الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والخدمية والمعيشية الصعبة بسبب استمرار حرب مليشيا الحوثي.

ومن جانبها جددت السفيرة البريطانية، التأكيد على مواصلة بلادها دعم اليمن واليمنيين في مختلف المجالات لتحقيق السلام الشامل والدائم وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة.