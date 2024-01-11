صحة غزة: الاحتلال يستخدم أسلحة محرّمة دوليا

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية عاينت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا غير تقليدية. وكانت تقارير سابقة كشفت أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على غزة من بينها الفسفور الأبيض.

ويقدر حجم المتفجرات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي ضمن حربه العدوانية على القطاع بأكثر من 65 ألف طن من المتفجرات تم إنزالها على منازل المدنيين بغزة.

وأوضحت صور وتحاليل طبية أن المتفجرات تحتوي على اليورانيوم والفسفور الأبيض والغازات السامة وغاز الأعصاب وغيرها، مما تسبب في جرائم وتشوهات غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، إنها تحققت من فيديوهات التُقطت في لبنان وغزة في 10 و11 أكتوبر 2023 على التوالي، تُظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

ويمكن للفوسفور الأبيض أن يحرق الأشخاص بشكل كيميائي وصولا إلى العظم، لأنه قابل للذوبان بدرجة عالية في الدهون وبالتالي في اللحم البشري.

ومن شأن شظايا الفسفور الأبيض أن “تفاقم الجروح حتى بعد العلاج، ويمكن أن تدخل مجرى الدم وتتسبب في فشل العديد من الأعضاء… وبالنسبة إلى الناجين، تؤدي الندبات الواسعة إلى شد الأنسجة العضلية وتسبب إعاقات جسدية”.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن القدرة قوله، إن “النظام الصحي في القطاع في انهيار مستمر في ظل القصف المستمر وغياب المساعدات الطبية”، مشيرا إلى أن “الوضع في المستشفيات كارثي والجرحى يفترشون الأرض، والاحتلال يحكم بالإعدام على 800 ألف نسمة في الشمال”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 30 مستشفى و53 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة، فيما تم استهداف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأشارت في بيان أصدرته إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 99 من الإطارات الصحية، منبهة إلى أن نحو مليوني فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في قطاع غزة، فيما تم رصد نحو 400 ألف إصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ الطواقم الطبية في قطاع غزة باتت تجري عمليات جراحية غير ضرورية لبتر الأطراف، على الرغم من إمكانية إنقاذ هذه الأطراف بسبب نقص الإمكانيات والأطباء. وتحذّر المنظمات الدولية من كارثة صحية في غزة مع عدم تلقي القطاع سوى مساعدات نادرة رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.