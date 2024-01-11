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التصدي لطائرات حوثية مسيرة غرب تعز

الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تصدت دفاعات القوات الحكومية ، لطائرات مسيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، غرب تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز، في منشور على صفحته بفيس بوك، اليوم، أن دفاعات القوات الحكومية تصدت لطائرات مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة الضباب غرب مدينة تعز.

يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت أمس، بالمدفعية مواقع عسكرية في جبهة الصلو جنوب شرق محافظة تعز، وكثفت من تصعيدها خلال الأيام القليلة الماضية.

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