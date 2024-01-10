2023 حراك تعليمي وحضور لافت للمؤسسة العسكرية اليمنية في إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيدها

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/أحمد حوذان

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شهدت المؤسسة العسكرية اليمنية خلال عام 2023م، تفاعلات مهمة في ملفات عديدة، على مستوى حركة التنقلات الداخلية والزيارات الميدانية التي شملت كل المحافظات المحررة في إطار توحيد القوات والتنسيق فيما بينها، حيث مثلت المؤسسة حضورا واسعا بتحركات قيادتها في اعادة افتتاح الكليات والمعاهد والتدريب والتأهيل والتنسيق بين التشكيلات العسكرية وعلى مستوى التدريبات العسكرية والتسليح العسكري.

التدريب والتأهيل:

أولت وزارة الدفاع بقيادة الفريق الركن محسن محمد الداعري المؤسسة التعليمية والتدريب والتأهيل الاهتمام الكامل الغير المنقوص وفق خطط مدروسة بما يمكّن أبناء القوات المسلحة من أداء واجباتهم على أكمل وجه، ويشدد الداعري بشكل دائما، على أهمية تطوير المناهج التعليمية واللوائح والأنظمة، وعكسها في ميادين التخطيط والتدريب والتأهيل والتسليح والتنظيم، لتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وقد أولى وزير الدفاع جل اهتمامه للتركيز على إعادة الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية بمختلف المناطق العسكرية والمحاور والالوية والتشكيلات العسكرية المختلفة.

توحيد القوات المسلحة:

في إطار التنسيق وتوحيد القوات المسلحة أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري زيارات ميدانية إلى جميع المحافظات المحررة وجبهات القتال والمعسكرات التي يرتبط فيها المقاتلين بما في ذلك جزيرة سقطرى ومأرب وشبوة وتعز والساحل الغربي المهرة

واختتم زيارته لعام 2023 إلى المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية.

إنجازات كبيرة:

حققت وزارة الدفاع إنجازات كبيرة في مجال التدريب والتأهيل والبرامج التعليمية لمنتسبي القوات المسلحة وذلك من خلال افتتاح الكليات العسكرية والمعاهد والتدريب والتأهيل حيث شهد العام 2023 حراك تعليمي في عملية التدريب والتأهيل العسكري لمنتسبيها ونتج عن ذلك تخرج عدد من الدورات العسكرية التخصصية والقيادية والتي شملت مختلف المناطق والمحاور العسكرية.

إعادة افتتاح الكليات والمعاهد:

تمضي وزارة الدفاع اليمنية، في خطواتها المستمرة في محاولة نفض غبار الحرب عن الجانب الأكاديمي العسكري، المتوقف منذ نحو 9 سنوات نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثيين على الدولة، وسيطرتهم على مختلف المؤسسات الحكومية.

وتؤمن قيادة وزارة الدفاع أن الكليات والمعاهد العسكرية، تلعب دورا كبيرا في تأهيل الضباط يأتي في اطار معركة اعادة بناء القوات المسلحة وعملت على إعادة افتتاح الكليات والاكاديميات العسكرية في ظروف بالغة التعقيد، وأولى وزير الدفاع جل اهتماماته والإشراف بنفسه ومتابعة كل صغيرة وكبيرة حتى الافتتاح وبدء وقوفه موجها ومستقبلا لطلاب الكلية الحربية في عدن، وإلى جانبها أقسام لكلية الطيران والدفاع الجوي، والبحرية والدفاع الساحلي، وبعدها كذلك افتتاح كلية الطيران والدفاع الجوي في مأرب،

في هذا السياق يؤكد قائد كتائب كلية الطيران والدفاع الجوي العميد ركن يحيى علي سعيد حنشل، أن العام 2023 شهد تحركا ملموسا وإيجابيا، قبل القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بالمجلس الرئاسي برئاسة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، لافتا إلى دورهم الكبير بناء القدرات العسكرية.

وقال حنشل في تصريح خاص إن العمل قائم ومستمر بجهود حثيثة في استئناف التدريس في الكليات العسكرية التي عاودت نشاطها بعد تسع سنوات من التوقف وذلك بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية، وذلك لرفد القوات المسلحة بضباط مؤهلين وكفاءات عالية بما يتناسب مع ظروف المعركة.

ولفت حنشل إلى أن القيادة العسكرية بذلت جهود كبيرة في سياق التدريب والتأهيل بما يتواكب مع المرحلة الاستثنائية، مشيرا إلى أنه تم تخريج دورات في مجال الحرب الالكترونية والأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه تم استقبال الدفعة 34 عسكريين ومدنيين في هذا المجال، مؤكدا استمرار التأهيل والتدريب والتدريس كأول مرحلة عامة ويجري التخصص حسب الاحتياج .

وأضاف "تم في مطلع العام 2024 استقبال الدفعة السابعة جامعيين كرافد للقوات المسلحة بجميع تخصصاتها التي تحتاجها القوات المسلحة وفي الأيام القريبة سيتم تدشين العام الجديد بمشاركة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى رأسهم كلية الطيران والدفاع الجوي"