ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 شهيدا منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي (96 يوما).

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في حق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة في الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي 59410، أغلبهم أطفال ونساء. وكشفت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني باتت غير قادرة على الوصول إلى ضحايا ما يزالون تحت الركام. وأمس الثلاثاء، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 10 آلاف طفل فلسطيني استُشهدوا من إجمالي أكثر من 23 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المتواصل منذ 95 يوما.

وفي وقت سابق، أشارت نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن “تحديد العدد الدقيق للأطفال الذين قتلوا في غزة -في خضم حملة قصف شرسة وانهيار المستشفيات ودفن الجثث تحت الأنقاض والأحياء المدمرة- مهمة عبثية”.

وقال المكتب، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1944 مجزرة في قطاع غزة خلفت 30 ألفا و210 شهداء ومفقودين.

14 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية.. الكيان يواصل انتهاكاته في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 شهيدا منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في حق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة في الـ24 ساعة الماضية. وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي 59410، أغلبهم أطفال ونساء.

وكشفت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني باتت غير قادرة على الوصول إلى ضحايا ما يزالون تحت الركام.

وأمس الثلاثاء، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 10 آلاف طفل فلسطيني استُشهدوا من إجمالي أكثر من 23 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المتواصل منذ 95 يوما.

وفي وقت سابق، أشارت نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن “تحديد العدد الدقيق للأطفال الذين قتلوا في غزة -في خضم حملة قصف شرسة وانهيار المستشفيات ودفن الجثث تحت الأنقاض والأحياء المدمرة- مهمة عبثية”.

وقال المكتب، في بيان أصدره أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1944 مجزرة في قطاع غزة خلفت 30 ألفا و210 شهداء ومفقودين.