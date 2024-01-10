استطلاع.. 77% من العرب أصبحت نظرتهم إلى أمريكا أكثر سلبية بسبب العدوان على غزة

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، عن النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي نُفذ على عينة حجمها 8000 مستجوب ومستجوبة، في 16 مجتمعًا عربيا.

وتناول الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تهدف إلى الوقوف على آراء المواطنين في المنطقة العربية بشأن موضوعات مهمة مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة. ووفق استطلاع الرأي، بينت النتائج أنّ الرأي العام العربي يعارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب على غزة، فقد قيّم 94% من المستجوبين موقفها بـ”سيئ” و”سيئ جدا”، وقال 82% إنه سيئ جدا.

وفي السياق نفسه، توافق 79% و78% و75% على أن مواقف كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على التوالي، سلبية. في حين انقسم الرأي العام العربي بخصوص مواقف إيران وتركيا وروسيا والصين؛ بين من رآها إيجابية (48%، 47%، 41%، 40%، على التوالي)، ومن عدَّها سلبية (37%، 40%، 42%، 38%، على التوالي).

يُشار إلى أنّ هذا الاستطلاع، هو الأول من نوعه في موضوع الحرب على غزة، نُفّذ ميدانيا في الفترة 12 ديسمبر 2023 – 5 جانفي 2024 في 16 مجتمعًا عربيًا، هي: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن وعُمان وقطر والكويت والسعودية والعراق والأردن ولبنان والضفة الغربية في فلسطين، وتمثّل هذه المجتمعات المستطلعة آراء مواطنيها 95% من سكان المنطقة العربية وتمثل العينات أقاليمها المختلفة.

وكان حجم العينة في كل مجتمع من المجتمعات آنفة الذكر 500 مستجوب ومستجوبة، وسُحبت العينة حسب منهجية العينة العنقودية والموزونة ذاتيا، بحيث تكون لكل فرد في كل بلد احتمالية متساوية في الظهور في العينة.