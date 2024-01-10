وزير الدفاع البريطاني يكشف حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة الحربية دايموند في البحر الأحمر

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قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم (الأربعاء): إن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم شنّته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدّته القوات الأميركية والبريطانية، أمس (الثلاثاء). وقال شابس للصحافيين «ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها قد استهدفت... ولكن هناك أيضاً هجوماً عاماً على جميع السفن (في المنطقة)».
وتابع: إن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأوضح الوزير، عبر منصة «إكس»، أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر».
وكان «البنتاغون» قد أعلن، أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مُسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.