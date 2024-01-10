نائب وزير التربية يناقش مشروع كفالة الأيتام الممول من مركز الملك سلمان 

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التقى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ، اليوم، في محافظة مأرب فريق مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بمكتب مأرب برئاسة الدكتور /رضوان الدواسي .
ناقش اللقاء المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي ينفذ عبر مؤسسة يماني للتنمية والاعمال الانسانية على مدى عام .
ويشمل المشروع كفالة 75 يتيماً في محافظة مأرب تعليمياً ومعيشياً ، 25 في المائة منهم من المجتمع المضيف...... إلى جانب تدريب الأسر المعيلة للأيتام حول مشاريع سبل العيش، ودعمها بمشاريع صغيرة مدرة للدخل وتوفير لوازم تأسيسها.
وأثنى العباب، على التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، واستجابته لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في المحافظة في ظل استمرار موجة النزوح وتفاقم حدة الاحتياج لدى النازحين والمجتمع المضيف،بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على المحافظة، وتباطؤ استجابة بقية شركاء العمل الإنساني.
وأشار رئيس مؤسسة يماني إلى أهمية الالتفات لهذه الفئة الهامة في المجتمع ،وتلبية احتياجاتها الملحة، في ظل الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا وتدهورا كل يوم.