عاجل..البيت الأبيض يوجه انذار غير مسبوق للحوثيين ويكشف عن القوة التي سترد على هجمات الميلشيا في البحر الأحمر

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أكد مستشار الامن القومي في البيت الأبيض "جون كيربي" أن أربعين دولة أبلغت الحوثيين في اليمن بسرعة التوقف عن التصعيد في البحر الأحمر مشيرا الى أن الحوثيون هاجموا سفينتان أمريكية وبريطانية ولم تصابا باضرار .
وأشار "كيربي" في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في البيت الابيض الى أنه سيتم الرد على هجمات الحوثيين من خلال التحالف البحري الدولي الذي تم إنشاؤه لحماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وان العواقب ستكون وخيمة.
كما كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي ان مجلس الأمن سيناقش قرار امريكي يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ويحملهم مسئولية تعريض سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية للخطر .