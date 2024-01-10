الكشف عن عملية استخباراتية اسرائيلية في صحراء سيناء بعد فشلهم في غزة

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كشفت وسائل اعلام إسرائيلية عن ابلاغ حكومة الكيان مصر بشكل مباشر وعبر وسيط امريكي أنها تشتبه في أن تهريب الأسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة لايزال مستمرا وأن الجيش الإسرائيلي لا يثق بأحد، وهو مضطر للتحرك للتأكد من عدم وجود أنفاق منتشرة من أراضي قطاع غزة باتجاه مصر.
وأكدت صحيفة " يدعوت احرنوت " العبرية أن القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي تنفذ عمليات استخباراتية واسعة في صحراء سيناء والسودان وليبيا بناء على تقديرات بأن قيادة حماس قد تتحرك مع المختطفين إلى مصر ومنها إلى أماكن أخرى في المنطقة مثل لبنان وإيران.
وتسبب تعثر قوات الاحتلال في تحقيق الأهداف المعلنة للحملة البرية التي لاتزال مستمرة في قطاع غزة في تصاعد الانتقادات لحكومة الكيان ولمجلس الحرب المصغر والتي تطورات مؤخرا الى اتهامات صريحة بالافتقاد للكفاءة في إدارة الحرب في غزة وهو ما دفع حكومة الكيان الى البحث عن ذرائع لتبرير انكسارها العسكري في مواجهة المقاومة الفلسطينية بغزة من قبيل استمرار تسريب الأسلحة الى المقاومة في قطاع غزة عبر الانفاق من جهة مصر وهو ما يتقاطع مع حقيقة ان هذه الانفاق تم تدميرها قبل اكثر من عامين بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي" ولاعتبارات تتعلق بمخاوف مصرية من استغلالها في دعم ما دائبت الرئاسة المصرية على وصفه بالتنظيمات الإرهابية الناشطة بالقرب من الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة.