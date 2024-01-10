مصادر عسكرية تكشف لـ مأرب برس عن تطورات وشيكة و غير مسبوقة في جنوب البحر الأحمر وتحذر من تداعيات هجوم خاطف وضارب للحوثيين

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الساعات القادمة ستشهد تطورات طارئة وغير مسبوقة في جنوب البحر الأحمر عقب تنفيذ ميلشيا الحوثي لاكبر هجوم بأكثر من 18 مسيرة و3 صواريخ بالستية على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وتوقعت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن كافة المعطيات الواقعية التي افرزها تصعيد الحوثيين بوتيرة غير مسبوقة للهجمات المستهدفة لسفن تجارية في البحر الأحمر تتجه الى ترجيح قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات مباشرة للميلشيا في جنوب البحر الأحمر وقصف منصات اطلاق الصواريخ والمسيرات في الجزر المتاخمة للسواحل الجنوبية .

واعتبرت المصادر أن تصعيد الحوثيين خلال الساعات الماضية لوتيرة العمليات الهجومية التي تشنها الميلشيا ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وإعلان المتحدث العسكري للميلشيا تبني جماعة الحوثي لهذا الهجوم سيترتب عنه تداعيات حاده ووشيكة .

واعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت بالتعاون مع قوات بريطانية، 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في هجومهم الـ 26 ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر مساء الثلاثاء مؤكدة في بيان نشرته على منصة "إكس"، إنه "في 9 يناير/كانون الثاني الجاري حوالي الساعة 9:15 مساءً بتوقيت صنعاء شن الحوثيون المدعومون من إيران هجوما معقدا بطائرات مسيرة إيرانية مصممة للهجوم في اتجاه واحد من نوع " اوا اوافس"، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن" .منوهة إلى أن الهجوم انطلق "من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى جنوب البحر الأحمر، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية" وانه "تم إسقاط 18 طائرة مسيرة من طراز "أوا"، وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك لطائرات"اف 18" من سفن دوايت دي أيزنهاور، وجرافلي، ولابون، وماسون الأميركية، وسفينة دياموند البريطانية".