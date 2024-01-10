واشنطن تحذر الحوثيين مجددا من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مجدد، جماعة الحوثي من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر والبحر العربي، بعد قليل من اعلان الجماعة استهدافها لسفينة أمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، إت ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف بلينكن، إنه بحث في رحلته للمنطقة تعبيد مسار حل الدولتين وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك توافق بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي، أنه أوضح لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع، مشيرا إلى أن هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران.

وفي وقت سابق الاربعاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرات وسفن أمريكية وبريطانية أسقطت 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر مساء الثلاثاء.

فيما، تبنت جماعة الحوثي، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، مضيفة أن ذلك جاء ردا على الاستهداف الذي تعرضت له قواتها نهاية الشهر الماضي. وفي 31 ديسمبر المنصرم، أعلن الجيش الأمريكي، إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على هجوم تعرضت له سفينة حاويات في البحر الأحمر، فيما أكدت الجماعة مقتل 10 من عناصرها في ذلك الهجوم.