مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية تكشف لـ مأرب برس حقيقة حسم هوية المرشح لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر مقربة من مجلس القيادة الرئاسي ان المداولات بين أعضاء المجلس لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة لاتزال مستمرة .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" الى ان ما تم تداوله من تسريبات حول حسم المداولات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة خلفا للدكتور "معين عبد الملك " غير صحيحة منوهة الى أنه حتي الان لم يتم تحديد مرشح معين لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة .

ولفتت المصادر الى أن هناك عدة ترشيحات لشخصيات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وأنه سيتم التوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على اختيار مرشح من بين الأسماء المطروحة وسيتم الإعلان عن ذلك بقرار رسمي يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي بتكليف المرشح الذي يتم التوافق عليه لتشكيل الحكومة القادمة.

وقالت المصادر لمارب برس ان المنافسه تنحصر بين مرشيحين قد يكونا هما الاكثر حظا بمنصب رئيس الوزراء وهما "وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك "

"ووزير المالية "سالم بن بريك"