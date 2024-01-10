مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية تكشف لـ مأرب برس حقيقة حسم هوية المرشح لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة تركيا : تعلن عن إنشاء أكاديمية الاستخبارات الوطنية مارب برس يرصد ابرز المؤشرات الطارئة لاقتراب نهاية الحرب العدوانية بغزة ومحلل إسرائيلي بارز يعترف بالهزيمة وانتصار المقاومة إسقاط مسيرات وصواريخ حوثية في البحر الأحمر إسقاط ثلاث مسيرات حوثية في صعدة بنيران قوات الجيش الوطني بريطانيا تتحدث عن هجوم حوثي في البحر الأحمر هو «الأكبر» منذ بدء حرب غزة مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس كواليس مباحثات المبعوث الأممي مع وفد الحوثيين في مسقط اللواء الرابع آحتياط في الضالع يدشين العام التدريبي القتالي الجديد 2024 صحيفة تكشف عن دولة تتواصل مع الحوثيين عبر وسطاء دبلوماسيين مسؤول بالناتو يقول ان أمريكا وعدة دول تستعد لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وتنتظر الضوء الأخضر وبيان دولي مشترك يحمل الحوثيين العواقب
اكدت مصادر مقربة من مجلس القيادة الرئاسي ان المداولات بين أعضاء المجلس لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة لاتزال مستمرة .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" الى ان ما تم تداوله من تسريبات حول حسم المداولات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة خلفا للدكتور "معين عبد الملك " غير صحيحة منوهة الى أنه حتي الان لم يتم تحديد مرشح معين لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة .
ولفتت المصادر الى أن هناك عدة ترشيحات لشخصيات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وأنه سيتم التوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على اختيار مرشح من بين الأسماء المطروحة وسيتم الإعلان عن ذلك بقرار رسمي يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي بتكليف المرشح الذي يتم التوافق عليه لتشكيل الحكومة القادمة.
وقالت المصادر لمارب برس ان المنافسه تنحصر بين مرشيحين قد يكونا هما الاكثر حظا بمنصب رئيس الوزراء وهما "وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك "
"ووزير المالية "سالم بن بريك"