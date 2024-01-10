تركيا : تعلن عن إنشاء أكاديمية الاستخبارات الوطنية مارب برس يرصد ابرز المؤشرات الطارئة لاقتراب نهاية الحرب العدوانية بغزة ومحلل إسرائيلي بارز يعترف بالهزيمة وانتصار المقاومة إسقاط مسيرات وصواريخ حوثية في البحر الأحمر إسقاط ثلاث مسيرات حوثية في صعدة بنيران قوات الجيش الوطني بريطانيا تتحدث عن هجوم حوثي في البحر الأحمر هو «الأكبر» منذ بدء حرب غزة مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس كواليس مباحثات المبعوث الأممي مع وفد الحوثيين في مسقط اللواء الرابع آحتياط في الضالع يدشين العام التدريبي القتالي الجديد 2024 صحيفة تكشف عن دولة تتواصل مع الحوثيين عبر وسطاء دبلوماسيين مسؤول بالناتو يقول ان أمريكا وعدة دول تستعد لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وتنتظر الضوء الأخضر وبيان دولي مشترك يحمل الحوثيين العواقب عاجل: الحوثيون يعلنون '' رد أولي'' على مقتل عناصر البحرية في قصف امريكي قبل أيام
قال رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، إن وجود تركيا القوية والمرنة، أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الذكرى السنوية الـ97 لتأسيس جهاز الاستخبارات التركية.
وأوضح قالن أن جهاز الاستخبارات التركية يعمل باستراتيجية متكاملة لحماية الوطن وتعزيز مقاومته البرية والبحرية والجوية وفي الفضاء والعالم السيبراني.
وأضاف قائلا: "يسعدني أن أعلن إنشاء أكاديمية الاستخبارات الوطنية لكي يكون لتركيا رأي في نظرية الاستخبارات التركية"