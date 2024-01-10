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تركيا : تعلن عن إنشاء أكاديمية الاستخبارات الوطنية

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- الأناضول
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قال رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، إن وجود تركيا القوية والمرنة، أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الذكرى السنوية الـ97 لتأسيس جهاز الاستخبارات التركية.

وأوضح قالن أن جهاز الاستخبارات التركية يعمل باستراتيجية متكاملة لحماية الوطن وتعزيز مقاومته البرية والبحرية والجوية وفي الفضاء والعالم السيبراني.

وأضاف قائلا: "يسعدني أن أعلن إنشاء أكاديمية الاستخبارات الوطنية لكي يكون لتركيا رأي في نظرية الاستخبارات التركية"

 
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