مارب برس يرصد ابرز المؤشرات الطارئة لاقتراب نهاية الحرب العدوانية  بغزة ومحلل إسرائيلي بارز يعترف بالهزيمة وانتصار المقاومة

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت تقييمات وتحليلات لخبراء مختصين بدراسة في الشئون الإسرائيلية عن نهاية وشيكة للحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على قطاع غزة مما تسبب في استشهاد اكثر من "23" الف من المدنيين من سكان القطاع ما يقدر بنصفهم من الأطفال والنساء .

ورجح الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" سعيد عكاشة" انتهاء الحرب الإسرائيلية البشعة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر من العام المنصرم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة معتبرا في دراسة تحليلية – اطلع عليها مأرب برس- انه من حيث الحسابات النظرية والمنطقية لنتائج أي حرب فإن الحرب تنتهي وفقاً لأحد احتمالات ثلاثة؛ أولها أن ينتصر طرف بشكل واضح على الطرف الآخر الذي يعترف بهزيمته ويعلن استسلامه رسمياً، والاحتمال الثاني أن يقبل الطرفان وقف الحرب دون إنهاء الصراع، وهو ما يعني الاستعداد لجولة أخرى من الحروب بينهما مستقبلاً. أما الاحتمال الثالث ففيه يُبدي الطرفان استعدادهما لوقف القتال، والدخول في مفاوضات لأجل حل الصراع بشكل جذري، عبر معالجة أسبابه كافة، لضمان عدم تجدد الحروب بينهما مرة أخرى.

وأشار الخبير في الشئوت الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الى عدد من المؤشرات البارزة لقرب نهاية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تتمثل في التالي:

1- مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً متزايدة من جانب الولايات المتحدة للعمل على عدم إطالة أمد الحرب، وفقاً لتقارير صحافية غربية. ويتضح وجود مثل هذه الضغوط من خلال تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن بلاده ستواصل حربها على حركة حماس، سواءً بدعم المجتمع الدولي أم من دونه. ومن الناحية الفعلية لن تتمكن إسرائيل من تحدي الولايات المتحدة لمدى زمني طويل، وهي تبذل جهودها من أجل إقناع واشنطن بأن الجيش الإسرائيلي على وشك القضاء على حماس.

2- تلقي نتنياهو اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 10 ديسمبر الجاري، هو الأول منذ منتصف أكتوبر الماضي. وحسب البيان الصادر من مكتب نتنياهو فإن بوتين أعلن رفضه العنف ضد المدنيين على الجانبين (إدانة غير مباشرة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر)..وحسب البيان نفسه فقد جاء الاتصال من جانب بوتين، ما يعني أن روسيا ربما تتحسب (وفقاً لتقارير استخباراتها) لقرب انتهاء الحرب، وتريد إصلاح العلاقات مع إسرائيل لضمان دور ما في تسويات ما بعد الحرب.

3- حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نتنياهو على إجراء تغيير وزاري في ائتلافه الحاكم لإخراج الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، زعيمي حزب “الصهيونية الدينية” وحزب “القوة اليهودية” الرافضين لحل الدولتين. وهذا قد يعني أن واشنطن تخطط لوقف حرب غزة، والسعي لفرض مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تستبعد حماس كقوة عسكرية، وتوافق على تجريدها من السلاح، لكنها لا تستبعدها سياسياً وتحاول إدماجها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، تمهيداً لتطبيق حل الدولتين.

4- إشارة تقارير عديدة إلى أن إسرائيل بدأت تنفيذ خططها لإغراق الأنفاق التي تختبئ فيها قوات حماس في غزة، للإسراع في عملية القضاء على الحركة. وإذا ما تمكنت تل أبيب من إنجاز المهمة خلال الأيام المقبلة فإن الوضع التفاوضي المُحتمل أن تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية (التي ستندمج فيها حماس سياسياً) سيكون أفضل بالنسبة لتل أبيب. بل ربما إذا ما أدى هذا الضغط إلى استسلام رسمي من جانب مقاتلي حماس، وهذا أمر غير مرجح حدوثه، فإن ذلك سيمنح إسرائيل الفرصة لمقاومة الضغوط الأمريكية لتطبيق حل الدولتين.

5- تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 14 ديسمبر الجاري، بأن أي حل يستبعد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة لن يكون إلا محض وهم كبير؛ وهو تصريح يعبر ربما عن اطلاعه على الخطة الأمريكية التي قد تنفذ قريباً لمعالجة أوضاع ما بعد الحرب، وهي الخطة التي ذكرنا سابقاً أنها تقوم على تصفية الوجود العسكري لحماس وحلفائها من منظمات المقاومة، مع إدماجها في السلطة الفلسطينية دون أن يكون لها قرار سياسي مستقل داخلها.

من جهة اخري توقع المحلل العسكري الإسرائيلي البارز "عاموس هارئيل" إنهاء إسرائيل الحرب على غزة خلال سقف زمني لايتجاوز أسبوعين معتبرا أن إسرائيل لم تحقق أهدافها

وقدم "هارئيل" في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية شرحًا للوضع الميداني داخل غزة والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب وخاصةً القضاء كليا على قوة "حماس" العسكرية مشيرا الى أنه "رغم الخسائر الفادحة في صفوف قوات الاحتلال فإن القتال يستمر ببطء وحذر ولا توجد مؤشرات على أن حماس قريبة من الانهيار".

ولفت المحلل العسكري الإسرائيلي إلى أنه "في كل يوم يتم نشر صور لأحدث القتلى من قوات الجيش الإسرائيلي، ومعظمهم من جنود الاحتياط، الذين لقوا مصرعهم في القتال في قطاع غزة لكن مع تقدم المناورة البرية، تتواصل الخسائر على قدم وساق، ولا تزال مقاومة حماس شرسة في بعض المناطق".