إسقاط مسيرات وصواريخ حوثية في البحر الأحمر

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية التصدي لهجوم كبير نفذه الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب البحر الأحمر.

وأشار الجيش الأميركي إلى أن هذا هو الهجوم السـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية.

وفي بيان لها، أضافت "سنتكوم": "تم إسقاط ثمانية عشر طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إسا جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس ماسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة "HMS Diamond (D34).

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أعلنت إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً من غرب مدينة الحديدة اليمنية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان عبر منصة "إكس": إنه "يتم التحقيق في الحادث.. وننصح السفن بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أنشطة مريبة".

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري قد تلقت في وقت سابق الثلاثاء، تقارير عن نشاط مريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار.

فقد شاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريباً في اتجاه الميناء.

وأضافت "أمبري" في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.