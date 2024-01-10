إسقاط ثلاث مسيرات حوثية في صعدة بنيران قوات الجيش الوطني

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 199

أسقطت قوات الجيش، الساعات الماضية، ثلاث مسيرات تابعة لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمينة سبأ أن قوات الجيش في محور الرزامات بمحافظة صعدة، تمكنت من إعتراض وإسقاط مسيرة إستطلاعية بدائية الصنع تابعة للحوثيين فوق سلسلة المرتفعات الجبلية الوعرة في مديرية الصفراء .

وقال رئيس عمليات المحور العقيد فواز شعواء إن "الدفاعات الجوية وأجهزة التشويش الإلكترونية بمحور التزامات اعترضت طائرة إستطلاعية معادية، وإسقاط طائرتين للعدو أمس الثلاثاء فوق مواقع قوات الجيش بمديرية الصفراء".

وخلال الأسابيع الماضية، أسقطت قوات الجيش في محور الرزامات العديد من المسيرات الإستطلاعية والهجومية لجماعة الحوثي، في الوقت الذي تم التصدي لعدد من الهجمات الميدانية للجماعة على مواقع قوات الجيش....