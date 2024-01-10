بريطانيا تتحدث عن هجوم حوثي في البحر الأحمر هو «الأكبر» منذ بدء حرب غزة

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح الوزير، عبر منصة «إكس»، أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر».

وكان «البنتاغون» قد أعلن أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مُسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً أطلقها الحوثيون باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.