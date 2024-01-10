مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس كواليس مباحثات المبعوث الأممي مع وفد الحوثيين في مسقط اللواء الرابع آحتياط في الضالع يدشين العام التدريبي القتالي الجديد 2024 صحيفة تكشف عن دولة تتواصل مع الحوثيين عبر وسطاء دبلوماسيين مسؤول بالناتو يقول ان أمريكا وعدة دول تستعد لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وتنتظر الضوء الأخضر وبيان دولي مشترك يحمل الحوثيين العواقب عاجل: الحوثيون يعلنون '' رد أولي'' على مقتل عناصر البحرية في قصف امريكي قبل أيام الرواية البريطانية حول ''أكبر هجوم'' للحوثيين حتى الآن وأمريكا وصفته بـ ''المعقد'' واشنطن تحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر توقيت نصف نهائي كأس السوبر الأسباني وموعد المباراة النهائية إيران تستعين بروسيا لإنقاذ الحوثيين في جلسة مجلس الأمن اليوم.. هل تنجح؟ أول قرار ضد الحوثيين يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم.. على ماذا ينص؟
كشفت مصادر دبلوماسية عن كواليس المباحثات التي اجراها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ" أمس مع الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي " محمد عبد السلام" في العاصمة العمانية "مسقط "
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " أن المبعوث الأممي لليمن ابدى امتعاضه من مواصلة ميلشيا الحوثي للتصعيد في جنوب البحر الأحمر وعدم مراعاة تأثير مثل هذا التصعيد في فرض تعقيدات طارئة في مسار المساعي والجهود الهادفة الى الدفع باتفاق تمديد الهدنة الإنسانية معتبرا أن استمرار الحوثيين في شن الهجمات على السفن في البحر الأحمر وعدم تجاوبهم مع دعوات خفض التصعيد يمثل إعاقة متعمدة لجهود إحلال التهدئة والسلام في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن " غروندبرغ" طلب من رئيس الوفد المفاوض الممثل لجماعة الحوثي والناطق الرسمي باسم الأخيرة "محمد عبد السلام " نقل رسالة الى قيادة جماعته بصنعاء بضرورة الاسهام في دفع اتفاق خارطة الطريق الذي تم التوافق على بنوده من خلال خفض التصعيد الراهن في جنوب البحر الأحمر وإتاحة أجواء مواتية للتوقيع عليه في اقرب وقت كون اتفاق خارطة الطريق سيعمل على تفعيل التزامات الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة .
ولفتت المصادر الى أن الناطق الرسمي للحوثيين اعتبر في معرض رده على المبعوث الأممي ان العمليات التي تنفذها ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر لا تمثل تهديدا لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية وانها تقتصر على السفن المارة في البحر الأحمر والمتجهة الى إسرائيل وتأتي في اطار دعم المقاومة في غزة وممارسة ضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف العدوان المستمر ضد المدنيين بغزة.