اللواء الرابع آحتياط في الضالع يدشين العام التدريبي القتالي الجديد 2024

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ خاص

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دشن اللواء الرابع احتياط في مريس محافظة -الضالع المرحلة الاولى للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والمعنوي 2024م بعقد دورة تأهيلية لقادة الأركان وقادة الكتائب في(التخطيط للتدريب القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي ) في الفترة من 8_10من يناير2024م وأثناء التدشين شهد الحفل الذي حضره أركان حرب اللواء والعمليات وركن التدريب و التوجية المعنوي وعدداً من قادة الكتائب والوحدات العسكرية عرضًا فنياً واستعراضيا مهيبًا للقدرات العسكرية المتطورة .

وقدم منتسبي م̷ـــِْن الهندسة العسكرية في اللواء مشهد محاكاة لعمليات تفجيرات وفتح ثغرات في ثكنات العدو..

فيما وحدات خاصة قدمت استعراض للمهارات القتالية والهجومية. وألقى أركان حرب اللواء الرابع احتياط كلمتة والتي أشار إلى أن محافظة الضالع خاصة والوطن بشكل عام يعول على قوات الجيش الوطني لحفظ أمن واستقرار المحافظة والدفاع عنها من المتربصين والأعداء، موضحاً أن الضالع واليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بأيدي أبناء الجيش الوطني الذين سيكونوا حصنا حصينا في الدفاع عنها والذود عن مكتساباتها.

فيما اكد أركان حرب اللواء أن القيادة العسكرية في اللواء خلال هذا العام الجديد ستواصل جهودها في العمل التدريبي لقوات اللواء للقيام بواجباتها.. مشيرا الى ان العرض العسكري للوحدات الرمزية يعد باكورة عمل لتنفيذ المزيد من اكتساب المهارات والخبرات العسكرية لكافة منتسبي اللواء الرابع احتياط