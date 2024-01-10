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صحيفة تكشف عن دولة تتواصل مع الحوثيين عبر وسطاء دبلوماسيين

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشفت صحيفة بريطانية عن تواصل المملكة المتحدة مع الحوثيين والحكومة اليمنية لخفض التصعيد في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال"، إن بريطانيا تتواصل مع الحوثيين والحكومة اليمنية عبر دبلوماسيين تابعين لها لإيجاد حلول عبر الدول العربية التي لا تريد تصعيدا في المنطقة لتفادي أي عمل عسكري في البحر الأحمر.

وذكرت أن المملكة المتحدة تسعى للحصول على فرصة أخيرة لمحادثات اليمن، وتفادي أي عمل عسكري في البحر الأحمر.

وأفادت تقارير غربية، أن هجمات الحوثيين على الناقلات النفطية أدت إلى زيادة صادرات النفط الأمريكية إلى أوروبا.

‏ووفق وكالة رويترز فقد زادت صادرات النفط الخام الأميركي لأوروبا إلى مليونين وثلاثمائة ألف برميل يوميا في ديسمبر الماضي.

واليوم قالت بريطانيا وألمانيا ان ما يحدث في البحر الأحمر تصعيد واضح ولا يمكن أن يستمر.

بدوره اكد وزير الدفاع البريطاني ان إيران تقدم "من دون شك" مساعدة للحوثيين تتضمن توجيها للهجمات في البحر الأحمر.

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