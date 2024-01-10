مسؤول بالناتو يقول ان أمريكا وعدة دول تستعد لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وتنتظر الضوء الأخضر وبيان دولي مشترك يحمل الحوثيين العواقب عاجل: الحوثيون يعلنون '' رد أولي'' على مقتل عناصر البحرية في قصف امريكي قبل أيام الرواية البريطانية حول ''أكبر هجوم'' للحوثيين حتى الآن وأمريكا وصفته بـ ''المعقد'' واشنطن تحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر توقيت نصف نهائي كأس السوبر الأسباني وموعد المباراة النهائية إيران تستعين بروسيا لإنقاذ الحوثيين في جلسة مجلس الأمن اليوم.. هل تنجح؟ أول قرار ضد الحوثيين يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم.. على ماذا ينص؟ الحكومة اليمنية: ''ما يحدث اليوم هو نتاج خذلان الشرعية والتحالف وخطوة اولى يجب تنفيذها لتحقيق السلام'' الكشف عن هروب جماعي للجنود الإسرائيلي من نيران جنود القسام.. كمين مثير في غزة تحمل رفاتا وحمضا ونوويا لرؤساء أمريكيين.. مركبة بيريغرين التي فشلت بالهبوط
قال مسؤول في حلف الناتو لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية ان اليمن أصبح الآن محورًا رئيسيًا للحلفاء الغربيين.
واكد ان الولايات المتحدة مستعدة مع مجموعة دول للتدخل وضرب قواعد الحوثيين.
واوضح بان هناك خطط جرى وضعها لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وأسلحتهم وبانتظار الضوء الأخضر لتنفيذها.
الى ذلك حمّل بيان دولي مشترك، صادر عن حكومة الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، الحوثيين مسؤولية عواقب الاستمروا في تهديد الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
وأكد البيان التزام هذه الدول بمحاسبة الجهات الفاعلة في عمليات الاستيلاء و"الهجمات غير القانونية" في البحر الأحمر، حسب تعبيره.
ودعا إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني.
وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.
واعتبر أن الهجمات تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة، التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
وقال البيان إن "هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا".
ولفت إلى التكلفة الكبيرة جراء هذه الهجمات بإعادة شركات الشحن الدولية توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، بدلا عن البحر الأحمر.