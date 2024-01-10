عاجل: الحوثيون يعلنون '' رد أولي'' على مقتل عناصر البحرية في قصف امريكي قبل أيام

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلن الحوثيون اليوم الاربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيرات، وفق بيان للجماعة.

وقال يحيى سريع قبل قليل ان عملية استهداف السفينة الأمريكية رد أولي على الاعتداء الغادر على قواتنا البحرية من قبل قوات العدو، وفق تعبيره.

واضاف: حريصون على الملاحة في البحر الأحمر إلى الوجهات كافة عدا موانئ فلسطين المحتلة.

وقال ايضا : مستمرون في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قالت ان الحوثيين شنوا مساء الثلاثاء هجوما معقدا بالمسيرات والصواريخ المضادة للسفن.

وذكرت ان طائرات وسفن أمريكية وسفينة بريطانية أسقطت 18 مسيرة أطلقها الحوثيون.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية: أسقطنا صاروخي كروز وآخر مضاد للسفن أطلقها الحوثيون تجاه البحر الأحمر.

واضافت: الحوثيون شنوا هجومهم على جنوب البحر الأحمر صوب خطوط الشحن الدولية.

ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فان هذا الهجوم هو ال 26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.