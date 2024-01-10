واشنطن تحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت القيادة الوسطى الأمريكية ان الحوثيين شنوا مساء الثلاثاء هجوما معقدا بالمسيرات والصواريخ المضادة للسفن.

وذكرت ان طائرات وسفن أمريكية وسفينة بريطانية أسقطت 18 مسيرة أطلقها الحوثيون.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية: أسقطنا صاروخي كروز وآخر مضاد للسفن أطلقها الحوثيون تجاه البحر الأحمر.

واضافت: الحوثيون شنوا هجومهم على جنوب البحر الأحمر صوب خطوط الشحن الدولية.

ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فان هذا الهجوم هو ال 26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.