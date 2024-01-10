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توقيت نصف نهائي كأس السوبر الأسباني وموعد المباراة النهائية

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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| كأس السوبر الاسباني 

 نصف النهائي 

ريال مدريد x اتلتيكو مدريد 

برشلونة x اوساسونا 

 النهائي الاحد 14 يناير 

 البطولة تقام في الرياض 

 جميع المباريات على استاد الأول بارك

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