مسؤول بالناتو يقول ان أمريكا وعدة دول تستعد لضرب قواعد الحوثيين وقواربهم وتنتظر الضوء الأخضر وبيان دولي مشترك يحمل الحوثيين العواقب عاجل: الحوثيون يعلنون '' رد أولي'' على مقتل عناصر البحرية في قصف امريكي قبل أيام الرواية البريطانية حول ''أكبر هجوم'' للحوثيين حتى الآن وأمريكا وصفته بـ ''المعقد'' واشنطن تحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر توقيت نصف نهائي كأس السوبر الأسباني وموعد المباراة النهائية إيران تستعين بروسيا لإنقاذ الحوثيين في جلسة مجلس الأمن اليوم.. هل تنجح؟ أول قرار ضد الحوثيين يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم.. على ماذا ينص؟ الحكومة اليمنية: ''ما يحدث اليوم هو نتاج خذلان الشرعية والتحالف وخطوة اولى يجب تنفيذها لتحقيق السلام'' الكشف عن هروب جماعي للجنود الإسرائيلي من نيران جنود القسام.. كمين مثير في غزة تحمل رفاتا وحمضا ونوويا لرؤساء أمريكيين.. مركبة بيريغرين التي فشلت بالهبوط
| كأس السوبر الاسباني
نصف النهائي
ريال مدريد x اتلتيكو مدريد
برشلونة x اوساسونا
النهائي الاحد 14 يناير
البطولة تقام في الرياض
جميع المباريات على استاد الأول بارك